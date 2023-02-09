Agustin Fontana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Fontana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Fontana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Fontana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Fontana 11 Haziran 1996 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Agustín Fontana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Fontana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leduar Football yapmaktadır. Agustin Fontana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Fontana'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Fontana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agustinfontana9/

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Agustin Fontana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Fontana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Agustin Fontana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Fontana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2019 yılında Banfield

15 Şubat 2021 yılında River Plate

17 Ocak 2022 yılında Defensa

31 Aralık 2022 yılında River Plate

Agustin Fontana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Fontana şuan CA River Plate takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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