Agustin Galli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Galli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Galli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Galli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Galli 17 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Galli Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belgrano de Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Belgrano de Córdoba II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Galli'nin Belgrano de Córdoba II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Galli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Galli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2023 yılında Belgrano II

Agustin Galli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Galli şuan Belgrano de Córdoba II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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