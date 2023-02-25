Agustin Garcia Basso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Garcia Basso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Garcia Basso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Garcia Basso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Garcia Basso 26 Nisan 1992 tarihinde Vedia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Eugenio García Basso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Garcia Basso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Garcia Basso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Garcia Basso'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Garcia Basso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Garcia Basso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Garcia Basso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Garcia Basso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2013 yılında Douglas Haig

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors II

3 Şubat 2015 yılında Sport. Belgrano

31 Aralık 2015 yılında Boca Juniors II

7 Ocak 2016 yılında Santamarin

6 Ağustos 2017 yılında Agropecuario

19 Ağustos 2020 yılında Estudiantes BA

17 Şubat 2021 yılında Quilmes

3 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

3 Ocak 2023 yılında Independiente

Agustin Garcia Basso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Garcia Basso şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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