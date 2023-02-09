Agustin Giay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Giay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Giay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Giay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Giay 16 Ocak 2004 tarihinde San Carlos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Giay Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Giay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Giay'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Agustin Giay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agusgiay16/

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Agustin Giay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Giay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Agustin Giay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Giay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2022 yılında San Lorenzo

Agustin Giay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Giay şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agustin Giay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético Argentino de San Carlos

Arjantin U20 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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