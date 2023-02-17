Agustin Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Gomez 28 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Gomez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Gomez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Gomez'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Defensa II

1 Temmuz 2017 yılında Defensa II

26 Temmuz 2017 yılında AIK

30 Kasım 2017 yılında Defensa II

30 Haziran 2018 yılında Fénix de Pilar

1 Temmuz 2019 yılında CADU (Zarate)

23 Şubat 2021 yılında Instituto AC

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Agustin Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Gomez şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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