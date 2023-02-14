Agustin Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Gonzalez 25 Ocak 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín González Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Agustin Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Gonzalez'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2017 yılında Sud America

31 Aralık 2017 yılında Nacional B

22 Ocak 2018 yılında CA Torque

31 Aralık 2018 yılında Nacional B

14 Şubat 2019 yılında Progreso

31 Aralık 2019 yılında Nacional B

1 Ocak 2020 yılında Nacional

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2021 yılında FC Schaffhausen

Agustin Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Gonzalez şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agustin Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional

Uruguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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