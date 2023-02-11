Agustin Griego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Griego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Griego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Griego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Griego 12 Şubat 1995 tarihinde Concepción del Uruguay şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Griego Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bruno Durante yapmaktadır. Agustin Griego, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına - tarihinde katılmıştır. Agustin Griego'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Griego Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Griego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Agustin Griego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Griego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Griego şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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