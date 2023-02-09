Agustin Hausch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Hausch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agustin Hausch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agustin Hausch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agustin Hausch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Hausch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Hausch

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Hausch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Hausch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Hausch 21 Mayıs 2003 tarihinde Baradero şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Hausch Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Hausch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Agustin Hausch'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Hauschboyu ve yaşı kaç

Agustin Hausch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Hausch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Agustin Hausch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Hausch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo II

Agustin Hausch kimdir

Agustin Hausch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Hausch şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Agustin Hausch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Agustin Hausch nereli

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