Agustin Heredia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Heredia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Heredia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Heredia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Heredia 16 Haziran 1997 tarihinde Mendiolaza şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Agustín Heredia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Heredia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Heredia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Heredia'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Heredia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Heredia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Heredia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Heredia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Boca Juniors II

4 Şubat 2019 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors II

3 Temmuz 2019 yılında Cerro Largo

27 Ağu 2021 yılında Boca Juniors II

11 Ocak 2022 yılında Plaza Colonia

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

27 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Agustin Heredia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Heredia şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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