Agustin Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agustin Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agustin Herrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agustin Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Herrera

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Herrera 8 Ocak 1998 tarihinde Santiago del Estero (SES) şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walter Agustín Herrera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Herrera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Herrera'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Herreraboyu ve yaşı kaç

Agustin Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Agustin Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Racing (Cba)

1 Ocak 2021 yılında CD Maipú

1 Temmuz 2021 yılında Juv. Unida (SL)

31 Aralık 2022 yılında CD Maipú

1 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2023 yılında CD Maipú

Agustin Herrera kimdir

Agustin Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Herrera şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Agustin Herrera nereli

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