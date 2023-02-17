Agustin İrazoque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin İrazoque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin İrazoque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin İrazoque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin İrazoque 16 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin İrazoque Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin İrazoque, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin İrazoque'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin İrazoque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin İrazoque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin İrazoque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin İrazoque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2021 yılında CA Alvarado

Agustin İrazoque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin İrazoque şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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