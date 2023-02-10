Agustin Lagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Lagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Lagos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Lagos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Lagos 9 Ekim 2001 tarihinde La Cañada (Santiago del Estero) şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Agustín Lagos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Lagos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Kwan yapmaktadır. Agustin Lagos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Agustin Lagos'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Agustin Lagos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Lagos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Lagos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Lagos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Atl. Tucumán

Agustin Lagos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Lagos şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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