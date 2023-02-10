Agustin Lastra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Lastra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Lastra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Lastra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Lastra 2 Ocak 2001 tarihinde Famaillá şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Jesús Lastra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Lastra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Agustin Lastra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Lastra'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Lastra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Lastra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Lastra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Lastra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Boca Juniors II

25 Ocak 2022 yılında Aldosivi

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Agustin Lastra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Lastra şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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