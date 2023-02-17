Agustin Lavezzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Lavezzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agustin Lavezzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agustin Lavezzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agustin Lavezzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Lavezzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Lavezzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Lavezzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Lavezzi 15 Ocak 1996 tarihinde Villa Gobernador Gálvez şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Lavezzi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Lavezzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Lavezzi'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Lavezziboyu ve yaşı kaç

Agustin Lavezzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Lavezzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Agustin Lavezzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Lavezzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CD Morón

19 Ekim 2020 yılında Sportivo Las Parejas

11 Aralık 2021 yılında Racing (Cba)

16 Haziran 2022 yılında Boca Unidos

29 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Agustin Lavezzi kimdir

Agustin Lavezzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Lavezzi şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Agustin Lavezzi nereli

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