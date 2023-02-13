Agustin Marchesin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Marchesin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Marchesin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Marchesin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Marchesin 16 Mart 1988 tarihinde San Cayetano şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Federico Marchesín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Marchesin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Marchesin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Marchesin'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Agustin Marchesin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agustinmarchesin1/

Agustin Marchesin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Marchesin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Agustin Marchesin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Marchesin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Lanús II

1 Temmuz 2008 yılında Lanús

1 Ocak 2015 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2017 yılında América

2 Ağu 2019 yılında FC Porto

1 Ağu 2022 yılında Celta Vigo

Agustin Marchesin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Marchesin şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agustin Marchesin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Sportivo San Cayetano

Arjantin takımında 12 numaralı formasıyla 16 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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