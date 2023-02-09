Agustin Martegani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Martegani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Martegani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Martegani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Martegani 20 Mart 2000 tarihinde Rojas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Alberto Martegani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Martegani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agrinzonis Sudamerica yapmaktadır. Agustin Martegani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Martegani'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Martegani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Martegani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Agustin Martegani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Martegani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2021 yılında San Lorenzo

Agustin Martegani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Martegani şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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