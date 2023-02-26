Agustin Maziero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Maziero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Maziero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Maziero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Maziero 27 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Maziero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Sport Group yapmaktadır. Agustin Maziero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Maziero'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Maziero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Maziero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Maziero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Maziero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2016 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2018 yılında Rosario Central

1 Ocak 2019 yılında River Plate

30 Haziran 2019 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2019 yılında Magallanes CF

31 Ocak 2020 yılında Rosario Central

8 Şubat 2020 yılında Lori Vanadzor

1 Ekim 2020 yılında Sahab SC

29 Temmuz 2021 yılında Nueva Chicago

28 Ocak 2023 yılında Cumbayá FC

Agustin Maziero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Maziero şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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