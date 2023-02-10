Agustin Mulet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Mulet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Mulet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Mulet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Mulet 22 Şubat 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Nicolás Mulet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Mulet Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Agustin Mulet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Mulet'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Mulet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Mulet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Agustin Mulet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Mulet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vélez Sarsfield

2 Ocak 2023 yılında Independiente

31 Aralık 2023 yılında Vélez Sarsfield

Agustin Mulet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Mulet şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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