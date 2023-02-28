Agustin Nadruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Nadruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Nadruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Nadruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Nadruz 29 Haziran 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Nadruz Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Nadruz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Nadruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Nadruz'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Nadruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Nadruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Nadruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Nadruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2016 yılında Boston River

31 Temmuz 2017 yılında Peñarol B

1 Ağustos 2017 yılında Boston River

14 Ağustos 2018 yılında Rafaela

30 Haziran 2019 yılında Boston River

24 Ağustos 2021 yılında Curicó Unido

Agustin Nadruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Nadruz şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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