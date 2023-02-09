Agustin Obando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Obando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agustin Obando kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agustin Obando ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agustin Obando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Obando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Obando

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Obando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Obando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Obando 11 Mart 2000 tarihinde Monte Caseros şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Agustín Obando şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Obando Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Agustin Obando, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Obando'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Obando Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agustinobando/

Agustin Obandoboyu ve yaşı kaç

Agustin Obando Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Obando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Agustin Obando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Obando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors

21 Ocak 2022 yılında Tigre

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors

Agustin Obando kimdir

Agustin Obando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Obando şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Agustin Obando Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Agustin Obando nereli

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