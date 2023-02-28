Agustin Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Ortiz 30 Ocak 1999 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Ignacio Ortiz Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 28 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Ortiz'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Colo Colo

1 Ocak 2020 yılında Copiapó

31 Ocak 2021 yılında Colo Colo

28 Mart 2021 yılında Copiapó

Agustin Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Ortiz şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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