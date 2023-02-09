Agustin Palavecino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Palavecino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Palavecino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Palavecino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Palavecino 9 Kasım 1996 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Palavecino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Agustin Palavecino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Palavecino'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Palavecino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agusspalavecino/

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Agustin Palavecino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Palavecino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Agustin Palavecino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Palavecino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Platense

8 Şubat 2019 yılında Deportivo Cali

12 Şubat 2021 yılında River Plate

Agustin Palavecino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Palavecino şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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