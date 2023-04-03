Agustin Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Agustin Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Agustin Paredes 9 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Lautaro Paredes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Agustin Paredes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Paredes'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Agustin Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Agustin Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Newell's II
1 Ocak 2022 yılında Sp. Peñarol
31 Aralık 2022 yılında Newell's II
Agustin Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Agustin Paredes şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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