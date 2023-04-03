Agustin Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Agustin Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agustin Paredes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.