Agustin Peralta Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Peralta Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Peralta Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Peralta Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Peralta Bauer 12 Şubat 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Agustín Peralta Bauer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Peralta Bauer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Peralta Bauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Peralta Bauer'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Peralta Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Peralta Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Peralta Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Peralta Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2021 yılında San Lorenzo

6 Ocak 2023 yılında Quilmes

31 Aralık 2023 yılında San Lorenzo

Agustin Peralta Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Peralta Bauer şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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