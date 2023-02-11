Agustin Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Pereyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Pereyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Pereyra 29 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Pereyra Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Pereyra, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına - tarihinde katılmıştır. Agustin Pereyra'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Pereyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Pereyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Pereyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Pereyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Pereyra şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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