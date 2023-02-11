Agustin Prokop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Prokop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Prokop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Prokop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Prokop 4 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Prokop Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Prokop, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Prokop'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Prokop Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Prokop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Prokop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Prokop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

Agustin Prokop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Prokop şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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