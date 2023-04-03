Agustin Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Ramirez 2 Mayıs 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Elías Agustín Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Ramirez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Agustin Ramirez'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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6 Ocak 2020 yılında Gimnasia II

7 Mart 2022 yılında Ferro (GP)

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia II

Agustin Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Ramirez şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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