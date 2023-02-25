Agustin Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Rodriguez 10 Şubat 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Germán Agustín Rodríguez Rosano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Agustin Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Rodriguez'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Racing Club

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2020 yılında Juventud

9 Şubat 2021 yılında Nacional

31 Aralık 2021 yılında Juventud

2 Şubat 2022 yılında Boston River

31 Aralık 2022 yılında Juventud

3 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Agustin Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Rodriguez şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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