Agustin Santanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Santanna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Santanna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Santanna 27 Eylül 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ariel Agustín Sant'Anna Quintero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Santanna Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Agustin Santanna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Santanna'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Santanna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Santanna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Agustin Santanna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Santanna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Cerro

20 Temmuz 2018 yılında Nacional B

1 Ocak 2019 yılında Nacional

10 Ocak 2020 yılında Maldonado

6 Nisan 2021 yılında Defensor

23 Ocak 2023 yılında Defensa

Agustin Santanna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Santanna şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agustin Santanna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nacional de Artigas, Sauce, CA Cerro (2011-2015)

Uruguay U20 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.