Agustin Sienra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Sienra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Sienra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Sienra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Sienra 14 Temmuz 1999 tarihinde Capitán Bermúdez şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Sienra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Agustin Sienra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Sienra'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Sienra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Sienra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Sienra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Sienra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Defensa II

5 Ağu 2021 yılında San Carlos

31 Aralık 2022 yılında Defensa II

2 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Agustin Sienra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Sienra şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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