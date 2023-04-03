Agustin Solveyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Solveyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Solveyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Solveyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Solveyra 4 Ocak 2001 tarihinde Buena Italia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Solveyra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Solveyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine II futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine II takımına - tarihinde katılmıştır. Agustin Solveyra'nin Club Villa Dálmine II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Solveyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Solveyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Solveyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Solveyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Solveyra şuan Club Villa Dálmine II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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