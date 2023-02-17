Agustin Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Sosa 29 Ağu 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Alejandro Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Sosa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Agustin Sosa'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CA Temperley

1 Ağu 2019 yılında Talleres RE

30 Haziran 2020 yılında CA Temperley

1 Ağu 2020 yılında CD Don Benito

31 Ocak 2021 yılında CA Temperley

Agustin Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Sosa şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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