Agustin Stancato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Stancato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Stancato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Stancato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Stancato 23 Nisan 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Stancato Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Real Player yapmaktadır. Agustin Stancato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Stancato'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Stancato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Stancato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Agustin Stancato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Stancato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Boca Juniors II

4 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

24 Ocak 2022 yılında Estudiantes SL

1 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

Agustin Stancato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Stancato şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Estudiantes de la plataClub atletico Boca Juniors

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.