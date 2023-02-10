Agustin Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Toledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Toledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Toledo 1 Mart 2000 tarihinde Guernica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejo Agustín Toledo Gamarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Toledo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Toledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Toledo'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Toledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Toledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Toledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Toledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Temperley II

15 Haziran 2021 yılında CA Temperley

5 Ocak 2023 yılında Rosario Central

31 Aralık 2023 yılında CA Temperley

Agustin Toledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Toledo şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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