Agustin Venezia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Venezia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Venezia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Venezia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Venezia 28 Mayıs 2001 tarihinde El Trebol şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Venezia Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Venezia'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Venezia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Venezia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Venezia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Venezia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Talleres II

Agustin Venezia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Venezia şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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