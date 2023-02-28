Agustin Volker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Volker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Volker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Volker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Volker 14 Şubat 1999 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Şili,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Volker Vergara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Volker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rc Sport Management yapmaktadır. Agustin Volker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Volker'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Volker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Volker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Volker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Volker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dayton Dutch L.

6 Ocak 2020 yılında Unión Española

5 Mart 2021 yılında Coquimbo Unido

3 Ekim 2021 yılında San Antonio

31 Aralık 2021 yılında Coquimbo Unido

12 Şubat 2022 yılında AC Barnechea

31 Aralık 2022 yılında Coquimbo Unido

Agustin Volker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Volker şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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