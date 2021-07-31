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Ağustos ayı gökyüzünde 'görsel şölenle' geçecek

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, ağustos ayı içerisinde devam edecek olan perseid meteor yağmurları nedeniyle gökyüzünün bize görsel bir şölen sunacağını söyledi.

Ağustos ayı gökyüzünde 'görsel şölenle' geçecek

Gece gerçekleşen olayın perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu aktaran Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak." dedi.

İzmir'den görülen gök taşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dal, gökyüzünde parçalandığını dile getirdi.

Ağustos ayı gökyüzünde 'görsel şölenle' geçecek

''TAM BİR GÖRSEL ŞÖLEN OLACAK''

Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor." dedi.

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