Ağustos ayında Didim’e yağmur sürprizi

Aydının turistik ilçesi Didim'de Ağustos ayında yağmur yağdı. Hava sıcaklığının gündüz 40 dereceye ulaştığı ilçede gece saatlerinde yağış etkili olurken Yalı Caddesi'nde gezintiye çıkan tatilciler yağmura yakalanmaktan kurtulamadı.

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan Aydının turistik ilçesi Didim'e Ağustos ayında yağmur yağdı. Gündüz hava sıcaklığının 40 dereceye aştığı ilçede gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gece saatlerinde ilçede etkili olan yaz yağmuru, sokakları temizlerken turizmin kalbi Altınkum Yalı Caddesi'nde gezintiye çıkan tatilciler ise yağmurdan ıslandı.

Bazı iş yerleri yağmura zamansız yakalanırken o anlar ise saniye saniye cep telefonlarına kaydedildi. Hafif şiddetli başlayan yağış, Didimlileri şaşkına çevirirken zaman zaman gök gürültüsüyle beraber yağış şiddetini arttırdı.

Kaynak: İHA