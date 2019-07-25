Ağustos'ta nişanı vardı! Genç kıza acı veda Karabük Safranbolu'da tomruk yüklü kamyon ile çarpışan otomobilde yaşama gözlerini yuman 45 yaşındaki Fatma Çelebi ile 24 yaşındaki kızı Nihal Çelebi, Bartın Ulus'ta yan yana toprağa verildi.

1 6 Kaza, dün gece saatlerinde, Karabük- Bartın yolunun Ovacuma mevkiinde gerçekleşti.