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  3. Ağustos'ta nişanı vardı! Genç kıza acı veda

Ağustos'ta nişanı vardı! Genç kıza acı veda

Karabük Safranbolu'da tomruk yüklü kamyon ile çarpışan otomobilde yaşama gözlerini yuman 45 yaşındaki Fatma Çelebi ile 24 yaşındaki kızı Nihal Çelebi, Bartın Ulus'ta yan yana toprağa verildi.

Ağustos'ta nişanı vardı! Genç kıza acı veda 116

Kaza, dün gece saatlerinde, Karabük- Bartın yolunun Ovacuma mevkiinde gerçekleşti.