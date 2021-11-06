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Ağyar ne demek, TDK'ya göre Ağyar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağyar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağyar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağyar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağyar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağyar ne demek, TDK'ya göre Ağyar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağyar ne demek? Ağyar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağyar kelimesi. Peki ağyar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağyar nedir, ağyar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AĞYAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağyar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ağyar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ağyar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başkaları, yabancılar, eller

AĞYAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendini nasıl müdafaa edebilip yâr ve ağyar nazarında parlayacak?

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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