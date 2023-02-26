Agyei Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agyei Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agyei Boakye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agyei Boakye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agyei Boakye 14 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agyei Boakye Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Agyei Boakye'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agyei Boakye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agyei.boakye/

Agyei Boakye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agyei Boakye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agyei Boakye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agyei Boakye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agyei Boakye şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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