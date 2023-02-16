Agyemang Diawusie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agyemang Diawusie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agyemang Diawusie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agyemang Diawusie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agyemang Diawusie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agyemang Diawusie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agyemang Diawusie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agyemang Diawusie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agyemang Diawusie 12 Şubat 1998 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agyemang Diawusie Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Agyemang Diawusie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agyemang Diawusie'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Agyemang Diawusie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agydiawusie/

Agyemang Diawusieboyu ve yaşı kaç

Agyemang Diawusie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agyemang Diawusie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Agyemang Diawusie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agyemang Diawusie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Nürnberg U16

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig

2 Temmuz 2017 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2018 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2018 yılında FC Ingolstadt

29 Ocak 2019 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2019 yılında FC Ingolstadt

24 Temmuz 2020 yılında Dresden

12 Temmuz 2022 yılında SV Ried

27 Ocak 2023 yılında SpVgg Bayreuth

Agyemang Diawusie kimdir

Agyemang Diawusie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agyemang Diawusie şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Fortuna Regensburg, SSV Jahn Regensburg (-12/2013), 1.FC Nürnberg (01/2014-2015), RasenBallsport Leipzig (2015-2017)

Agyemang Diawusie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Agyemang Diawusie nereli

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