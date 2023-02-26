Agyenim Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agyenim Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agyenim Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agyenim Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agyenim Boateng 25 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Isaac Agyenim Boateng şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agyenim Boateng Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Agyenim Boateng'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agyenim Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agyenim Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agyenim Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agyenim Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2021 yılında Hearts of Oak

Agyenim Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agyenim Boateng şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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