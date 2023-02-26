Agyenim Boateng Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agyenim Boateng Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agyenim Boateng Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agyenim Boateng Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agyenim Boateng Mensah 20 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agyenim Boateng Mensah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Agyenim Boateng Mensah'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agyenim Boateng Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agyenim Boateng Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agyenim Boateng Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agyenim Boateng Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2020 yılında Dreams FC

Agyenim Boateng Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agyenim Boateng Mensah şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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