Ağzı Gevşeklik ne demek, TDK'ya göre Ağzı Gevşeklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağzı gevşeklik ne demek? Ağzı gevşeklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağzı gevşeklik kelimesi. Peki ağzı gevşeklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağzı gevşeklik nedir, ağzı gevşeklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞZI GEVŞEKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağzı gevşeklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağzı gevşeklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağzı gevşek olma durumu

