Ağzında sigarayla 'doğal gaz' saatini parçaladı, boruyu kesti

BURSA'da Akgül Y., ağzında sigara varken önce kapısının önündeki doğal gaz saatini balta ile parçaladı ardından da bıçakla gaz borusunu kesti. Akgül Y. daha sonra "gaz kaçağı" ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekiplere, "Kolum çarptı, doğal gaz kutusu yere düştü" diyen Akgül Y. güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesinin ardından yalan söylediği anlaşılarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elindeki balta ile evinin önünde bulunan doğal gaz saatini parçalayan Akgül Y. ardından bıçakla doğal gaz borusunu kesti. Bir süre sonra doğal gaz kaçağı olduğunu fark eden Akgül Y. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursagaz ekipleri gazı kesti.

Akgül Y. polis ekiplerine ilk ifadesinde, "Dışarıda iken kolum çarptı, doğal gaz kutusu yere düştü. Daha sonra içeri girdim. Bir müddet sonra ses geldiğini fark ettim ve durumu ihbar ettim" dedi. Kadının ifadesinin ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Akgül Y.'nin yalan söylediğini tespit etti. Görüntülerde Akgül Y.'nin ağzında sigara ile önce balta alıp doğal gaz saatini parçaladığı, daha sonra evden bıçak alıp doğal gaz borusunu kestiği ve gaz sızıntısıyla birlikte içeriye kaçtığı görüldü.

'YERE DÜŞECEKTİ, KIRIKMIŞ'

Akgül Y. basın mensuplarına ise "Yere düşecekti, ben kolumu böyle yapınca zaten kendiliğinden düştü. Eski bir doğal gaz kutusu zaten kırıkmış çıkıkmış, yere düştü ortaya bende aldım çöpe attım. Akşamüzeri ses geldi gaz sızıntısı oldu, eski ev zaten doğal gaz kullanmıyorum soba yakıyorum" dedi. Görgü tanıkları ise gaz sıkıntısının sesini duyduklarını ve bomba gibi patlayacağını sandıklarını ifade etti.

'SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI, KÖPEK SOKAĞA FIRLADI'

Görüntülerin incelenmesinin ardından Akgül Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, evde beslediği Rottveiler cinsi köpek ise karakola götürülen sahibinin ardından bir anda sokağa fırladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA