Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı, senaryosunu Sadık Şendil'in yazıp Orhan Aksoy'un yönettiği, 1975 yılında yapılan Ah Nerede filmi dizi oluyor. Dizinin ayrıntıları merak edilirken, ne zaman başlayacağı da araştırılıyor. Biz de bu kapsamda haberimizde 'Ah Nerede dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

AH NEREDE DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ah Nerede filminin dizisi için yayın tarihi henüz belirtilmedi. Öncelik olarak teknik çalışmaların bitmesi ve sonrasında harekete geçilmesi muhtemel. Şimdilik büyük bekleyiş sürüyor.

AH NEREDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlk defa 1975 senesinde sinema izleyicisi ile buluşan Yeşilçam filmi Ah Nerede filmi dizi oluyor. Senaryosunu Sadık Şendil'in, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un, Yapımcılığını Ertem Eğilmez'in yaptığı Ah Nerede filmi Türk sinemasında unutulmaz filmler arasında yer alıyor.

Filmde Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okumakta olan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla birlikte zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. Ailedeki en küçük oğul, mühendislik eğitimi almaya devam eden Ömer (Cengiz Nezir) ise, dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. Ailedeki "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak olarak bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi sonrası ise olaylar gelişir.