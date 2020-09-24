Ah ! O yalnızlık türküleri...

Ah! O yalnızlık türküleri gözlerinde mi çalar.

Birer şirpençe gibi düştü gözbebeklerin

Umutların asılı, yas tutmuş kirpiklerin

Hangi hüthüt kuşları melal getirdi sana

İndirme kaşlarını tutuşmasın saçların

Kavrulmuş gözlerinde ateşten ırmak yanar.

Ah! O yalnızlık türküleri, yüreğinde mi çalar

Zifiri siluet gibi çöktü gözbebeklerin

Bu bir cefa derbendi, fetret bakışlarının

Hangi kukumav kuşu, kahır getirdi sana

Ağlama çaresizlik ruhuna yamanmasın

Fersiz yüreğinde, soğuktan dünyan donar.

Ah ! O yalnızlık türküleri, umutsuzluk mu çalar

Kasvetli bir taş gibi donuk gözbebeklerin

Tarumar olmuş hayal, biçare gülüşlerin

Hangi guguk kuşları, hazan getirdi sana

Efkârlanma, umutsuzluk yakana yapışmasın

Avare gözlerinde, mehtabın dünden söner

Ah! O yalnızlık türküleri, boğazında mı çalar

Kahır yüklenmiş gibi boğuk hıçkırıkların

Lal olmuş dillerin, düğümlenmiş sözlerin

Hangi İshak kuşları, korku getirdi sana

Ürkütme yüreğini, kararmasın düşlerin

Kalbin zindanlarında, aşkın zehre döner.