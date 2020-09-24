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Turan Çevik

Turan Çevik

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Ah ! O yalnızlık türküleri...

Ah! O yalnızlık türküleri gözlerinde mi çalar.
Birer şirpençe gibi düştü gözbebeklerin 
Umutların asılı, yas tutmuş kirpiklerin 
Hangi hüthüt kuşları melal getirdi sana 
İndirme kaşlarını tutuşmasın saçların 
Kavrulmuş gözlerinde ateşten ırmak yanar.

Ah! O yalnızlık türküleri, yüreğinde mi çalar
Zifiri siluet gibi çöktü gözbebeklerin
Bu bir cefa derbendi, fetret bakışlarının
Hangi kukumav kuşu, kahır getirdi sana 
Ağlama çaresizlik ruhuna yamanmasın 
Fersiz yüreğinde, soğuktan dünyan donar.

Ah ! O yalnızlık türküleri, umutsuzluk mu çalar 
Kasvetli bir taş gibi donuk gözbebeklerin
Tarumar olmuş hayal, biçare gülüşlerin
Hangi guguk kuşları, hazan getirdi sana
Efkârlanma, umutsuzluk yakana yapışmasın
Avare gözlerinde, mehtabın dünden söner 

Ah! O yalnızlık türküleri, boğazında mı çalar
Kahır yüklenmiş gibi boğuk hıçkırıkların
Lal olmuş dillerin, düğümlenmiş sözlerin
Hangi İshak kuşları, korku getirdi sana 
Ürkütme yüreğini, kararmasın düşlerin
Kalbin zindanlarında, aşkın zehre döner.

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