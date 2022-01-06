Ahat Andican kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahat Andican'ın biyografisi

27. Dönem Milletvekili İYİ Parti'li Ahat Andican birçok kişi tarafından araştırılıyor. Andican'ın biyografisi haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda, Ahat Andican kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ahat Andican'ın biyografisi...

AHAT ANDİCAN KİMDİR?

72 yaşındaki Ahat Andican 1 Nisan 1950 tarihinde Afganistan'ın Kunduz şehrinde doğmuştur. Ailesi Türkistan kökenlidir. 1 yaşında Türkiye'ye gelerek Akşehir'e yerleşmiştir. İlk ve orta öğrenimini Akşehir'de tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girmiş ve 1974 yılında doktor olmuştur. Askerlik görevini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'na asistan olarak girmiştir. 1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör olarak akademik kariyerini sürdürmüştür. Aynı Fakültede Genel Cerrahi Uzmanlığı yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği yaptı. 2003-2016 yılları arasında Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı.

20. ve 21. dönemde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilmiştir. 55. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve Hükûmet Sözcülüğü görevlerini üstlendi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. İYİ Parti'ye katıldı.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul milletvekili seçilmiştir. 8 Temmuz 2018 tarihinde TBMM İYİ Parti Grup Başkanı seçildi ve 8 Kasım 2018 tarihinde grup başkanlığı görevinden istifa etmiştir. İstanbul Başakşehir'de adını taşıyan bir ortaokul bulunmaktadır.

Andican, Evli ve 2 çocuk babasıdır.