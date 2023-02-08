Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu?

Deprem ve birçok felakette vatandaşların imdadına yetişen Ahbap Derneği, internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. Peki Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu?

Melahat Ersoy
Editör
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Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu?

Ahbap Derneği, deprem, sel ve birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Vatandaşların imdadına hızır gibi yetişen ve kamu kurumlarıyla sürekli irtibat halinde olan Ahbap Derneği çokça araştırılan bir kurum olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu?

AHBAP NEDİR?

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.

AHBAP DERNEĞİ KİMİN? KURUCUSU KİM?

Ahbap Derneği, 31 Temmuz 2017 tarihinde kurulmuştur. Derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'tir.

Depremin genel merkezi İstanbul-Levent'tedir.

Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu?

AHBAP DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Haluk Acil - Haluk Levent
Prof. Dr. Çağatay Öztürk
Av. Hüseyin Küçük
Aytül Anlar
Eylem Kaftan

AHBAP DERNEĞİ AMACI NEDİR, NEDEN KURULDU?

Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Yaşama hakkı, nefes alma, yemek, su gibi, canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli asgari şartların sağlanmasıdır. Yaşam hakkı ise sosyal, kültürel, ekonomik olarak çağdaş olanaklara ulaşabiliyor olmasıdır. Birey, kendinden öncekilerin dünyaya bıraktığı sorunların muhatabı olarak doğuyorsa, dünya kaynaklarına ve insanlığın bilgi hazinesine de ortak olarak doğuyor olmalıdır.Bu nedenlerle, her birey, bedeli toplum tarafından ödenmekte olan sosyal, kültürel, hayati ihtiyaçlardan eşit olarak faydalanmalıdır. Ahbap, bu ihtiyaçlara acil erişim zaruretinde olan kişiler için, toplumsal dinamikleri ve dayanışma değerlerini harekete geçirerek, kısa/orta/uzun vadeli çalışmalar yapmaktadır.

Ahbap yaşam hakkı tanımı çerçevesinde, sürdürülebilir dayanışma modelleri üzerinde çalışma grupları kurup, projeler geliştirecektir.

Ahbap tüm ülkedeki temsilcilikleriyle birlikte, yerel değerleri global bilgi ile entegre edecek yerel ve genel projeler oluşturacak, bu projelerin yürütülmesi ve hayata geçirilmesinde gerekli destek ve çalışmalar için, kendi işbirliği modellerini kuracaktır.

Ahbap bir birleştirme hareketidir. Gücünü, cinsiyet, dil, din, ırk, siyasi düşünce ayırt etmeksizin her insanla eşit dayanışma anlayışından alır.

Ahbap Anadolu kültür ve doğa hazinesini güncel bilim ve teknolojinin olanaklarıyla sürdürülebilir çevre bilinci çerçevesinde yorumlayarak, yerel kalkınma, istihdam, global bilgiyle entegrasyon projeleri yürütecektir.

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